Sostegno alle famiglie e spese alimentari. Oltre 110 i nuclei familiari assistiti a Terranuova

L’intervento è stato attivato per far fronte al disagio economico causato dall’emergenza sanitaria per Covid – 19

Sono 17 le nuove richieste accettate dai Servizi sociali del Comune in merito al sostegno alimentare per le famiglie più fragili. Sommandosi alle 95 già approvate nelle scorse due settimane, attualmente sono 112 i nuclei familiari che ricevono il sussidio per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità.

Si tratta di cittadini in condizioni economiche e sociali di assoluto bisogno, che si sono venute a determinare in conseguenza della situazione di emergenza provocata dalla pandemia del Covid-19.

Il numero da chiamare per accedere al servizio è il seguente: 0559194772 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 18,00. Ogni singola situazione sarà valutata nello specifico e conseguentemente si provvederà ad attivare la catena di associazioni e volontari che si occuperanno dell’approvvigionamento dei beni.