Sotto controllo l’incendio boschivo di Cortona. 7 gli ettari percorsi dal fuoco

E’ sotto controllo l’incendio boschivo di Pilistri, nel comune di Cortona (Ar), che nel pomeriggio di ieri ha percorso una superficie stimata in 7 ettari di porzioni boscate e un ettaro di oliveti. Sono in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza che vedono impegnati un Direttore delle operazioni di spegnimento di Regione Toscana e squadre di operai forestali dell’Unione di comuni del Pratomagno e di volontari del CVT (Coordinamento Volontariato Toscano).

Ieri era stato necessario attivare anche due elicotteri della flotta aerea regionale a supporto del personale AIB impegnato nello spegnimento a terra. Fino ad ora sono intervenute sul posto 23 squadre dell’Organizzazione regionale antincendi boschivi inviate dalla SOUP e due dei Vigili del fuoco. Ulteriori operatori AIB si stanno portando in zona per assicurare la turnazione anche nella serata e per tutta la notte; il lavoro di bonifica continuerà fino alla completa messa in sicurezza di tutta l’area interessata dalle fiamme.

Al momento in Toscana il rischio incendi è elevato e il livello dei servizi operativi viene mantenuto in massima allerta. Si ricorda il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali in vigore almeno fino al prossimo 31 agosto (salvo proroghe). E’ inoltre vietata qualsiasi accensione di fuoco in bosco, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze all’interno delle aree attrezzate. Si raccomanda pertanto la massima attenzione e il rispetto delle regole per scongiurare il rischio di nuovi incendi.

I cittadini sono invitati a segnalare tempestivamente eventuali focolai al numero verde della Sala operativa regionale SOUP 800 425 425 o al 115 dei Vigili del Fuoco.