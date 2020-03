Spacca il finestrino di un’auto in via Erbosa, ruba una borsa e scappa nel parco Giotto. Preso e arrestato

Nel pomeriggio di sabato scorso, i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Arezzo hanno arrestato in flagranza di reato un 46enne aretino con precedenti di polizia.

L’uomo, dopo aver infranto il finestrino di una utilitaria parcheggiata in via Erbosa, aveva rubato dall’interno una borsa da donna contenente documenti e circa 150 euro in contante, dandosi poi alla fuga nel parco Pertini. Per sua sfortuna, però, il tutto non è sfuggito alla pattuglia dei carabinieri che, impegnata nei quotidiani servizi di prevenzione, stava transitando proprio nei pressi.

Così i militari si sono messi all’inseguimento dell’uomo raggiungendolo e bloccandolo poco dopo.

Trovato con la refurtiva ancora in mano, è stato dichiarato in arresto e condotto presso la caserma del comando Provinciale di Arezzo. Il maltolto è stato restituito alla vittima. L’uomo dovrà rispondere di furto aggravato.