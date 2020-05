Sport, da Csi protocollo applicativo con linee guida

Il Centro Sportivo Italiano ha predisposto un protocollo applicativo delle linee guida per l’attività sportiva di base e motoria in genere e delle linee guida per lo svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali e di squadra emanate dall’ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il DPCM del 17 maggio 2020 (in allegato) ha stabilito che l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere presso piscine, palestre, centri e circoli sportivi sia pubblici e sia privati, potrà ripartire a far data dal 25 maggio 2020 (sempre fatta salva la possibilità per Regioni o Province autonome di indicare una data diversa).

Pertanto, il Centro Sportivo Italiano al fine di garantire a tutti i propri atleti/tesserati una ripartenza “in sicurezza”, ha predisposto un Protocollo per prevenire il rischio di diffusione da Covid-19 durante l’attività in conformità alle Linee guida dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio.

Il Protocollo non è esaustivo in quanto la normativa in merito è in continua evoluzione e pertanto costituisce soltanto un indirizzo generale, sintetico ed immediato sulle misure da adottare, riportandosi, integralmente, per tutto quanto non espressamente indicato ai provvedimenti emessi e che saranno emanati dalle autorità competenti.

In particolare si rimanda alle “Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” ed alle “Linee guida per lo svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra” emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport.

Tutti gli atleti/tesserati nonché le società, associazioni sportive dilettantistiche e circoli, sono tenuti a prendere visione del Protocollo, nonché di tutti gli altri provvedimenti emanati dall’esecutivo, da tutte le altre autorità competenti, e a seguirne scrupolosamente le disposizioni.