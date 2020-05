Sportello Unico: da mercoledì 3 giugno riprende le sue attività. Orari e modalità

Da mercoledì 3 giugno riprende l’attività dello Sportello Unico con il consueto orario di apertura: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 13,

martedì e giovedì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15 alle 17.30.

Tutti gli sportelli saranno accessibili esclusivamente su appuntamento collegandosi all’agenda on line (http://agenda.comune.arezzo.it/) oppure telefonando al numero 0575 377777.

Per motivi di tutela sanitaria i cittadini senza appuntamento non saranno ricevuti.

L’accesso allo sportello è consentito indossando la mascherina e osservando le disposizioni di contenimento del contagio, come la distanza di almeno un metro dalle altre persone.

Rimangono sempre attive e da privilegiare le modalità on line di accesso ai servizi del comune direttamente dal nuovo portale www.comune.arezzo.it