Ss Arezzo: “tutte le attività riprenderanno il 4 aprile”

“A seguito delle ulteriori restrizioni varate nell’ultimo decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai provvedimenti presi dal Sindaco di Arezzo – la S.S. Arezzo comunica – che tutte le attività sportive riprenderanno sabato 4 aprile 2020 alle ore 15 presso lo Stadio Comunale “Città di Arezzo – .

In tal data è prevista anche una riunione tra le componenti della Società per stabilire una linea di comportamento adeguata per far fronte all’emergenza e preservare la salute di tutti i tesserati”.