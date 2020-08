Straight Life Trio chiude il Festival Musicale Savinese

L’ultimo appuntamento del Festival delle Musiche a cura di Officine della Cultura e in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus si terrà venerdì 7 agosto alle ore 21:15 al Teatro all’aperto di Monte San Savino. La serata inizia con Lorenzo Polidori e il suo progetto Glocal Sound, e prosegue con il concerto dello Straight Life Trio, di recente formazione, composto da tre rilevanti nomi del panorama jazzistico italiano: Stefano Cocco Cantini al sax tenore e soprano, Ares Tavolazzi al contrabbasso e Andrea Beninati alla batteria. Il trio ha visto il suo debutto al festival di Serravalle Jazz, dove ha eseguito un repertorio di grande impatto, costituito da brani composti da Cantini e Tavolazzi uniti ad alcuni grandi classici del repertorio del jazz. Lo Straight Life Trio ha in programmazione anche la registrazione di un nuovo CD che verrà pubblicato da Alfamusic. Il biglietto per la serata ha un costo di 8 euro. Dato il numero limitato di ingressi, a causa dell’attuale emergenza sanitaria, è consigliassimo l’acquisto dei biglietti in prevendita.

Il Festival delle Musiche è un progetto di Officine della Cultura, all’interno del Colline Etrusche Festival, in collaborazione con A.S. Monte Servizi e Fondazione Toscana Spettacolo onlus e con Accademia d’Arti Antiche Resonars, Rete Toscana Ebraica e Jazz on the Corner. Con il sostegno di Regione Toscana e l’adesione dei Comuni di Monte San Savino, Marciano della Chiana, Lucignano, Castiglion Fiorentino, Cortona, Civitella in Val di Chiana e Foiano della Chiana. Direzione artistica Alessandro Perpich, Massimiliano Dragoni e Luca Roccia Baldini. Media partner Teletruria.

Info Festival e prenotazioni per gli eventi gratuiti presso Officine della Cultura 0575 27961 – 338 8431111 – [email protected]. Prevendite: Officine della Cultura – Via Trasimeno 16, Arezzo; Circuito Box Office Toscana; TicketONE. Biglietteria: presso il luogo del concerto, apertura un’ora prima dello spettacolo. Con il contributo di Estra e Coingas SpA.

Ulteriori informazioni e aggiornamenti in tempo reale seguendo le pagine facebook: Festival delle Musiche (www.facebook.com/FestivalDelleMusiche), Festival Musicale Savinese (www.facebook.com/FestivalMusicaleSavinese), Suoni dalla Torre (www.facebook.com/suonidallatorre). Sito internet e programma completo: www.festivaldellemusiche.it.