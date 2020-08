Subbiano: la Commissione per il Traffico incontra i cittadini

L’ Amministrazione Comunale di Subbiano ha rinnovato la Commissione per il Traffico per studiare, elaborare, promuovere idee e progetti che siano in grado di superare le difficoltà oggi connesse al sistema viario interno del paese, per un miglior vivere da parte di cittadini e commercianti all’interno del centro urbano, in modo particolare in quella parte storica dove la mobilità risulta più difficile.

Della Commissione fanno parte i consiglieri di maggioranza Laura Bragoni (presidente), Andrea Testi, Dario Orlandi, Luca Bianchi, e i consiglieri di minoranza Nicola Esposito e Beatrice Benelli. Il 14 luglio nella sua prima riunione la Commissione ha deciso di nominare dei membri esterni che siano in grado di dare un effettivo contributo alla risoluzione di problematiche che insistono da tempo in queste aree come i rappresentanti dei cittadini e delle categorie economiche per questo Martedì 1° settembre incontrerà i residenti nel centro storico alle ore 18 presso il Centro Eventi in via Salvemini e alle ore 21 i commercianti ed artigiani che operano nel centro storico presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale in via Verdi.

“Una partecipazione importante per noi dell’Amministrazione Comunale tutta” ha detto il Sindaco Ilaria Mattesini” perché è chi vive questa realtà del Centro storico, da un punto di familiare o con una attività, che sa meglio di chiunque altro quale sono le problematiche di questa area e quali strategie potrebbero essere portate avanti per una migliore vivibilità e convivenza”. Una presenza a questo incontro per dare un supporto alla Commissione per il Traffico , per sentirsi ancora di più parte di una comunità , per partecipare attivamente alle scelte dell’Amministrazione. Si ricorda che per il protocollo covid-19 chi parteciperà alla riunione dovrà presentarsi munito di mascherina.