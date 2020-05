Subbiano, lunedì 25 maggio riparte il mercato settimanale completo. Mattesini: “è un modo per far ripartire le relazioni sociali e ritornare gradualmente alla normalità”

L’Amministrazione Comunale , che aveva già dato avvio al mercato per il settore alimentare sin dal 20 aprile, dopo la messa in sicurezza dell’area interessata al commercio su area pubblica , con un’ordinanza fa ripartire LUNEDI’ 25 MAGGIO tutto il mercato settimanale al completo, una ripartenza resa possibile grazie al progetto della Polizia Municipale, che gestisce il mercato,ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria.

Cosa cambia nel mercato: i banchi dei commercianti saranno disposti da un solo lato con ampliamento dell’area che sarà compresa tra l’incrocio con via Verdi e il sottopasso di v.le Martiri della Libertà; gli ingressi al mercato saranno controllati dalla Polizia Municipale e dall’Associazione Carabinieri; la viabilità non sarà modificata, transito quindi consentito nelle strade di collegamento che attraversano viale Martiri della Libertà come via Cavour ,via da Piazza Mazzini .

Quali sono le precauzioni messe in atto per accedere al mercato : mantenere il distanziamento interpersonale,evitare gli assembramenti, mantenere la distanza di almeno un metro dal banco, mascherina per clienti e operatori commerciali, guanti monouso in caso di acquisto e se si dovrà toccare la merce , mettere in atto ogni dispositivo previsto dal protocollo per i commercianti su aree pubbliche.

“Confido nella collaborazione di tutti affinché tutto si svolga nella massima sicurezza- ha detto il Sindaco Ilaria Mattesini- la riapertura del mercato ambulante alimentare avvenuta un mese fa, ha avuto un buon esito ,per questo oggi si può dare avvio alla sua completa riapertura. E’ un modo per ridare speranza ai tanti operatori ambulanti , è un modo per far ripartire le relazioni sociali e ritornare gradualmente alla normalità, ma “si raccomanda il Sindaco” con cautela “