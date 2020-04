Il Comune di Subbiano per le misure urgenti di solidarietà alimentare ha ricevuta dallo Stato 40.000,00 da destinare alle famiglie che ne abbiano necessità come si è mosso il Comune? “Al Comune di Subbiano tutto pronto per presentare la richiesta per i buoni spesa annuncia il Sindaco di Subbiano Ilaria Mattesini “Il modulo per la richiesta , con autocertificazione è già a disposizione sul sito del Comune di Subbiano www.comune,subbiano.ar.it in formato editabile, E’ necessario inviare il modulo debitamente compilato e firmato con documento di identità all’indirizzo email ordinaria [email protected] o se si preferisce tramite pec a [email protected]” ci sono dei numeri utili per informazioni e chiarimenti sia per sapere chi ne ha diritto, sia per la compilazione che per riceverlo in cartaceo se non si ha la possibilità di stamparlo?”

Si’ si può telefonare ai numeri dei servizi sociali 0575421745 o 0575421737, nell’orario di ufficio dalle 8 alle 14,00, il sabato dalle 8 alle 12, in caso di impossibilità il modulo può essere ritirato e poi consegnato a mano, previo appuntamento telefonico al 0575/421723 presso il comune di Subbiano, via Verdi 9; nell’impossibilità di recarsi presso il Comune occorre sempre telefonare allo 0575/421723 al fine di organizzare la consegna ed il ritiro a domicilio della domanda”quando scade la presentazione della domanda ?” la richiesta del buono spesa deve essere presentata al Comune di Subbiano entro le ore 14 di mercoledì 8 aprile 2020″ chi ne ha diritto? ” in via prioritaria gli aiuti in questione saranno indirizzati a nuclei familiari che in questo periodo si trovano in difficoltà per motivi legati alla mancanza di lavoro e non hanno liquidità per fare la spesa, comunque anche chi riceve un sussidio di provenienza statale, regionale o comunale può presentare la richiesta ” si tratta di una autocertificazione controllerete?” Le somme sono state devolute dallo Stato per l’emergenza in atto, quindi prima si erogano e prima evitiamo il disagio, quindi la valutazione sarà fatta velocemente, ma con un controllo che comunque sarà eseguito e quindi se l’autocertificazione sarà mendace, falsa, non mancheremo di procedere con le denunce penali” Una volta che le domande saranno pervenute al Comune come si procederà?”

Sarà l’ufficio del Sociale a fare le valutazioni, in base ai criteri dettati e quindi si procederà alla consegna dei buoni alimentari che saranno spendibili nei negozi alimentari del territorio comunale, in tutti quegli esercizi al dettaglio supermercati e di vicinato, che hanno aderito all’iniziativa e che saranno pubblicizzati dal Comune di Subbiano, sia sul sito sia in cartaceo” Quanto riceverà il nucleo familiare?” Oltre ai buoni spesa il Comune si è attivato anche con il banco alimentare? “Si, si acquistano per raggiungere un più ampio numero di persone che hanno necessità in questo momento quindi abbiamo pensato ad organizzare la distribuzione di pacchi alimentari tramite il terzo settore” , così ha concluso il Sindaco di Subbiano Ilaria Mattesini.