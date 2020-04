Successo della MediaLibraryOnline: come iscriversi alla biblioteca digitale

Un grande successo sta riscuotendo la “biblioteca digitale toscana” che nell’ultimo mese ha registrato 3.500 nuovi iscritti per oltre 130.000 accessi alla piattaforma. Molte le richieste di iscrizione pervenute alla Biblioteca comunale di Civitella in Val di Chiana.



Infatti, a causa dell’emergenza sanitaria, la Regione Toscana, insieme al Coordinamento di DigiToscana MediaLibraryOnline, ha deciso di potenziare il servizio di accesso alle risorse digitali stanziando una somma aggiuntiva di finanziamento regionale. Sono dunque stati incrementati i titoli delle novità ebook di marzo ed è stato ampliato il numero di film che ogni utente può vedere in un mese, fino a cinque.



Gli iscritti alla Biblioteca comunale di Civitella in Val di Chiana, aderente alla Rete Documentaria Aretina, possono accedere gratuitamente alle risorse digitali messe a disposizione attraverso la piattaforma DigiToscana-MediaLibraryOnline.



Può richiedere l’iscrizione a MediaLibraryOnline chi è già iscritto o vuole iscriversi alla Biblioteca comunale. A richiesta (scrivendo a [email protected]) verranno comunicati tramite e-mail dal sistema MLOL: uno username e una password con cui fare il login, oltre ad un link di attivazione dell’account.



DigiToscana-MediaLibraryOnline è promosso dalla Regione Toscana con il concorso di tutte le reti bibliotecarie toscane.



Il servizio di biblioteca digitale rientra a pieno nelle politiche della Regione Toscana e del Comune di Civitella finalizzate a stimolare la partecipazione culturale dei cittadini, in questo caso a partire dalla promozione della lettura in termini di accesso e bibliodiversità.