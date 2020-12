Sudtirol troppo forte per l’Arezzo, la capolista passeggia al comunale (0-4)

AREZZO (4-3-3): Sala; Baldan, Kodr, Cherubin, Luciani; Foglia, Di Paolantonio, Arini; Cutolo, Pesenti, Sussi. All. Camplone

SUDTIROL (4-3-1-2): 1 Poluzzi; 2 Kaouakibi, 23 Malomo, 4 Curto, 3 Fabbri; 14 Karic, 21 Tait, 8 Gatto; 17 Casiraghi; 18 Rover, 29 Magnaghi.

Sudtirol troppo forte per l’Arezzo. La capolista al Città di Arezzo ha fatto vedere i meriti della posizione che occupa nella classifica di questo campionato. Squadra che gioca un ottimo calcio, padrona del campo e cosciente delle proprie forze. L’Arezzo mostra invece i limiti che lo stanno accompagnando durante questo campionato. Una fase difensiva che se non migliora difficilmente la squadra amaranto uscirà fuori dalla palude. Le reti subite dall’Arezzo sono regali e al tempo stesso mostrano limiti caratteriali in alcuni giocatori. Se quella di oggi non nera certamente la partita dove fare punti poteva però, al di la del risultato, essere la partita che ti poteva far crescere e dare morale.

La partita da non sbagliare è quella di mercoledì prossimo sul campo della Fermana diretta concorrente per la lotta alla salvezza. Partita dove non contano più le parole ma serve solo un grande cuore per restare vivi in un campionato difficile. Adesso serve tutta l’esperienza e capacità di Camplone per condurre i giocatori fuori da questa spirale di nuovo tornata negativa dopo la parentesi di Imola.

LA PARTITA

Vantaggio Sudtirol. Nemmeno il tempo di partire e l’Arezzo va subito sotto. Azione che parte sulla fascia destra con uno scambio veloce, palla in area che sulla linea di fondo il giocatore bianco rosso la mette in mezzo dove trova pronto Tait all’altezza del dischetto che di piatto la mette sotto la traversa.

Il Sudtirol è veloce e le ripartenze palla al piede mettono in difficoltà la retroguardia amaranto. Proprio da una ripartenza il Sudtirol raddoppia con Rover al minuto 14. Lancio lungo dalla metà campo ospite sulla fascia destra, Baldan buca clamorosamente la palla e il numero 18 la mette alle spalle di Sala.

Il tempo di due discese da parte dell’Arezzo con Cutolo che prova il tiro e Sussi con tiro da fuori che arriva la terza rete.

Casiraghi. Il pericolo arriva sempre da destra cross di Fabbri in area dove Casiraghi la colpisce facilmente di testa senza opposizione della difesa amaranto. Dopo diciannove minuti l’Arezzo è sotto di tre reti.

Sudtirol padrone del gioco al Città di Arezzo con la squadra amaranto che subisce in tutti i reparti la superiorità dell’avversario. Da segnalare un tiro di Cutolo che ci prova a giro ma la palla esce sul fondo.

La ripresa. Si rivede Cerci che entra al posto di Foglia. Il Sudtirol come ci si aspettava riduce notevolmente i ritmi della gara lasciando l’iniziativa ai padroni di casa. Il pericolo è comunque sempre presente ogni azione degli altoatesini è una possibile azione per il quarto gol.

Poker Sudtirol. Nonostante i ritmi più bassi il Sudtirol arriva alla quarta rete autore Karic che con un tiro dal limite dell’area manda la palla all’angolo alto alla destra di Sala.

La partita non regala più nulla se non accademia da parte del Sudtirol, sempre pericoloso, e l’Arezzo che prova qualche spunto, come la rete di Cerci annullata per fuorigioco.

di Paolo Nocentini

Il Tabellino

AREZZO – SUDTIROL 0 – 4 (Primo tempo 0 – 3)

Marcatori: 1′ Tait, 14′ Rover, 19′ Casiraghi, 60′ Karic

AREZZO (4-3-3): 1 Sala; 3 Baldan (46′ 21 Benucci), 29 Kodr, 33 Cherubin, 16 Luciani; 8 Foglia (46′ 11 Cerci), 31 Di Paolantonio (72′ 6 Soumah), 34 Arini; 10 Cutolo (68′ 17 Di Nardo), 9 Pesenti (72′ 32 Zuppel), 25 Sussi. A disposizione: 22 Loliva, 5 Borghini, 7 Belloni, 15 Maggioni, 20 Bortoletti, 27 Merola, 30 Gagliardotto. All. Andrea Camplone

SUDTIROL (4-3-1-2): 1 Poluzzi; 2 Kaouakibi, 23 Malomo (63′ 25 Polak), 4 Curto, 3 Fabbri; 14 Karic (63′ 30 Ceccaro), 21 Tait (86′ 16 Calabrese), 8 Gatto; 17 Casiraghi (72′ Davi); 18 Rover, 29 Magnaghi (63′ 11 Fischnaller). A disposizione: 22 Meneghetti, 6 Gigli, 7 Turchetta, 10 Fink, 19 Greco, 27 Semprini. All. Stefano Vecchi

Arbitro: Daniele Perenzoni di Rovereto

Assistenti: Giovanni Mittica di Bari, Dario Gregorio Bari

Quarto ufficiale: Michele Delrio Reggio Emilia

Note:

Ammoniti: 19′ Malomo, 19′ Cherubin, 37′ Foglia

Recupero: pt. 1′, st. 2′

