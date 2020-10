Tanti, precisazione sui Cas: “non possono somministrare alimenti e bevande come un bar”

Nota di precisazione del vice-sindaco Lucia Tanti in merito all’attività dei CAS (centri di aggregazione sociale):



“In merito al comunicato di ieri, relativo alla lettera scritta dal vicesindaco Lucia Tanti ai centri di aggregazione sociale, si precisa A SEGUITO DELLA SUCCESSIVA CIRCOLARE DI CHIARIMENTO del Ministero dell’Interno, valida per i Cas come per ogni centro culturale, sociale e ricreativo, che è sospesa l’eventuale somministrazione di alimenti e bevande effettuata a beneficio dei soci o di frequentatori occasionali.

Pertanto, ai Cas non si applicano le norme valide ad esempio per i bar nei quali, come noto, fino alle 18 è possibile somministrare. Una puntuale precisazione in tal senso verrà inviata dal vicensindaco ai presidenti dei centri.