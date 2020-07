Tanti: “Una linea telefonica specificatamente dedicata a partite Iva e lavoratori atipici”

“Sono 150.000 gli euro messi a disposizione dall’amministrazione comunale fino a dicembre – esordisce l’assessore alle politiche sociali Lucia Tanti – come investimento per la coesione sociale e il rilancio, un ‘patto d’onore per Arezzo’ che rappresenta anche una misura sperimentale in grado di coinvolgere i servizi sociali del Comune e proiettarli in una nuova dimensione, quella della liquidità diretta.

Non possiamo porci limiti in situazioni eccezionali come quella che abbiamo vissuto a seguito del Covid. Lo dimostrano le ricadute socio-economiche purtroppo evidenti, con partite Iva e lavoratori atipici che mai avrebbero pensato di trovarsi in difficoltà e invece adesso lo sono. A questi soggetti, a queste nuove criticità, dedichiamo risorse e un percorso concreto che eviti l’umiliazione della fila a qualche sportello e qualunque forma di disagio psicologico.

Mettiamo infatti a disposizione una linea telefonica, lo 0575/377141. Risponderanno i servizi sociali del Comune di Arezzo che daranno un appuntamento specifico, nel corso del quale il soggetto potrà esporre la sua situazione e concordare assieme all’interlocutore pubblico l’entità economica del contributo, da un minimo di 300 a un massimo di 1.500 euro, i tempi e le modalità di erogazione ma, soprattutto, che transita direttamente dal conto corrente del Comune a quello dell’interessato. Questa liquidità diretta è il vero atto di fiducia nei confronti del beneficiario: siamo certi che tali risorse saranno adoperate per fronteggiare realmente la difficoltà sopravvenuta.

Di tale iniziativa – conclude Tanti – ho già dato notizia alle categorie economiche con le quali collaboriamo fattivamente in vista di un obiettivo condiviso di ripartenza e sostegno”.