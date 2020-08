TARI, le riduzioni a favore delle attività commerciali per i periodi di chiusura dovuti al Covid-19

San Giovanni Valdarno – Conseguentemente all’emergenza sanitaria e alle difficoltà economiche derivate che hanno colpito la nostra economia, adesso è possibile avere accesso alle riduzioni sulla TARI per i periodi di chiusura dovuti alle misure di contenimento imposte dalle normative nazionali e regionali.

Il Comune di San Giovanni, aderendo alla possibilità concessa da ARERA (Autorità di Regolamentazione per Energia, Reti e Ambiente) di prevedere riduzioni della TARI per i periodi di chiusura delle attività causate dall’emergenza sanitaria COVID-19, ha quindi stabilito di decurtare per intero dalla tariffa la quota variabile legata alla produzione di rifiuto per i periodi di inattività durante il lockdown.

In concreto i titolari delle utenze non domestiche, sulla base dei codici attività e delle direttive di ARERA, vedranno azzerata la parte variabile della tariffa TARI per i periodi di chiusura a causa dell’emergenza COVID-19.

Per ottenere la riduzione è sufficiente compilare l’apposita modulistica presente sul sito del Comune di San Giovanni Valdarno e inviarla agli Uffici Comunali entro il 15 settembre 2020 ; dopo successiva approvazione l’importo della riduzione sarà detratto dalla rata a saldo 2020, prevista in scadenza il 4 dicembre prossimo.

“Rispettiamo l’impegno preso di scomputare le riduzioni della TARI concesse per il periodo di inattività durante il lockdown per le Utenze non domestiche già nella rata a saldo del 2020; pur nelle ristrettezze del bilancio del nostro Comune, riteniamo importante sostenere le imprese concedendo l’azzeramento della quota variabile per i periodi di chiusura” ha affermato l’assessore Romei.