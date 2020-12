Teatro di Anghiari: Auguri, Storie e campagna soci 2021

In un anno così delicato per tutti, il Teatro di Anghiari vuole inviare a tutti voi i suoi più cari auguri attraverso ciò che ancora resiste e riesce a volare libero: le parole. In questo momento di sospensione, dove tutti navighiamo a vista su quel che sarà, in cui è difficile riuscire a stare vicini, le parole possono ancora volare libere.

Abbiamo così pensato che darvi la possibilità di regalare storie possa essere un bel modo per stare vicini alle persone che amate, vicine o lontane esse siano, o per fare semplicemente un regalo a voi stessi.

Il tutto è realizzabile attraverso due semplici modalità: regalando, attraverso una piccola sottoscrizione, La storia per Natale oppure sostenendo la nostra Campagna Soci Il Senso delle Storie. Questa ultima è dedicata alla possibilità che le storie hanno di arrivare ovunque, dentro e fuori le nostre vite, in quello che vuole essere uno scambio, un gesto paritario che sostenga tutti: un teatro che cerca di resistere e un pubblico che ci auguriamo possa tornare presto a vivere e condividere spazi ed emozioni.

Di seguito una breve descrizione di quello che vi aspetta:

UNA STORIA PER NATALE (IL REGALO CHE NON C’ERA)

In un Natale così, c’è bisogno di volare. Una bambina perde una bambola, un grande scrittore come Kafka colma quella perdita con le sue generose parole. Questo è il senso profondo del regalo che puoi fare a te stesso, a chi ami e anche al Teatro: il luogo delle storie che speriamo possa riprendere presto il volo.

La storia di Kafka e la bambola da “Follie di Brooklyn” di Paul Auster

Voce: Alessandra Chieli

Disponibile sul sito con una sottoscrizione di 3 euro

IL SENSO DELLE STORIE Campagna Soci 2021

In un anno così delicato per tutti, abbiamo pensato di dedicare una campagna soci al potere delle storie. Per questo, abbiamo raccolto e raccontato alcune storie che rimarranno a voi per sostenerci e sostenervi.

Abbiamo individuato tre scene diverse che potrete scegliere a vostro piacimento: SANTI, POETI & ALTRI MONDI, PICCOLE ORECCHIE, UMORISMO, GOCCE & ASFALTO.

⇒ Con la tessera Socio, al costo di 20 euro, potrete scegliere la Scena che preferite, ascoltarla e regalarla a chi vorrete

Oppure…

⇒ Versando 50 euro (bontà vostra se volete donare di più) diventerete Socio Sostenitore e tutte le Scene con i loro protagonisti saranno vostre, pronte da ascoltare e regalare

Descrizione scene:

Scena 1

SANTI, POETI & ALTRI MONDI

Dalla poesia della Parigi d’inizio secolo, alla meravigliosa lettera della Morante, passando per il racconto inedito di Andrea Merendelli. Strani mondi.

Da La leggenda del Santo bevitore di Joseph Roth | Voce: Andrea Merendelli

di | Voce: Andrea Merendelli Lettera di Elsa Morante | Voce: Alessandra Chieli

di | Voce: Alessandra Chieli #Ultimo desiderio di Andrea Merendelli | Voce: Andrea Merendelli

Scena 2

PICCOLE ORECCHIE

Le orecchie dei bambini sentono frequenze che si perdono intorno ai 14 anni. Le fiabe di oggi e i racconti di 2000 anni fa, non sono per voi anziani dai 15 ai 100 anni: se non ci credete, provatele!

Il venditore di Sì di Nicola Cinquetti | Voce: Andrea Valbonetti

di | Voce: Andrea Valbonetti I tre Capri Rochi fiaba popolare | Voce: Andrea Valbonetti

fiaba popolare | Voce: Andrea Valbonetti Castelli in aria di Nicola Cinquetti | Voce: Andrea Valbonetti

di | Voce: Andrea Valbonetti Il topo di campagna e il topo di città di Esopo | Voce: Alessandra Chieli

Scena 3

UMORISMO, GOCCE & ASFALTO

Si può ridere di questi tempi? O forse è meglio sorridere e tenere un basso profilo? Un “dramma” surreale, storie di gocce d’autore e le vicende di giovani sbandati lungo la strada più sbandata d’Italia: la E45.

Dramma al luppolo da Un tebbirile intanchesimo di Carlo Sperduti

Voci: Alessandra Chieli e Andrea Valbonetti

Una goccia di Dino Buzzati | Voce: Alessandra Chieli

di | Voce: Alessandra Chieli Spiaccicamento delle gocce di Julio Cortázar | Voce: Alessandra Chieli

di | Voce: Alessandra Chieli Il disastro della E45 da Clash to me. Racconto punk di provincia di Andrea Merendelli

Voce: Andrea Merendelli

Troverete tutte le informazioni e le modalità di partecipazione le troverete sul sito www.teatrodianghiari.it