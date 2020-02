Teatro: domani la graphic novel teatrale “I promessi sposi” a cura di KanterStrasse in scena all’Auditorium Le Fornaci

Una riscrittura in stile graphic novel in bianco e nero, dove la storia principale dei due innamorati marcia inesorabile verso un lieto fine da fiaba, ma che forse non è tale: sarà “I promessi sposi” spettacolo riscritto, diretto e interpretato da Simone Martini con Luca Avagliano, Lorenza Guerrini, Alessio Martinoli , l’evento in programma sabato 22 febbraio alle 21.15 presso l’Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini (via Vittorio Veneto, 19). Lo spettacolo, per adulti e bambini dagli 11 anni in su, è una produzione realizzata da KanterStrasse con il sostegno di Regione Toscana (biglietto intero € 10, ridotto € 7 per Soci UniCoop Firenze, under 26, over 65, Spettatori Erranti).

Al centro della trama due giovani innamorati, comuni cittadini di una Lombardia “spagnoleggiante” si trovano a rincorrere e rincorrersi, aiutati e ostacolati da forze invisibili, i cui proponimenti non sono mai chiari nel tempo presente ma solo a posteriori, in quella che possiamo chiamare prospettiva storica. KanterStrasse si cimenta nella riscrittura del classico manzoniano de “I Promessi Sposi” chiudendo il trittico dedicato al potere che porta avanti dal 2017, dopo Amletino e Ubu Re. Un potere che non sempre è qualcosa di tangibile, anzi a volte ne si percepisce solo l’odore, il suono, le conseguenze.

Il prossimo appuntamento teatrale alle Fornaci sarà il 1 marzo (ore 21.15) con “Il problema” di Paola Fresa, in cui una madre e sua figlia si trovano a dover affrontare la dura malattia incurabile che colpisce il padre: il morbo di Alzheimer. Prima dello spettacolo, nella Biblioteca Le Fornaci, è previsto il primo incontro degli Spettatori Erranti Valdarno, che accoglieranno i nuovi iscritti e presenteranno il programma 2020.

Info & prenotazioni: Biglietto intero 10€; ridotto (under 26; over 65; spettatori erranti tesserati; Soci UniCoop Firenze Italia 7€; bambini sotto 11 anni 5€; operatori (su richiesta; inviare email di accredito) 3€ | Servizio prenotazioni attivo al tel. +39 377 98 78 803 (anche whatsapp o SMS) | mail: [email protected]