Teatro Mecenate, doppio appuntamento con la danza contemporanea d’autore

Sosta Palmizi presenta, Domenica 23 Febbraio alle ore 17:00 un doppio appuntamento con la danza contemporanea d’autore al Teatro Mecenate di Arezzo . Una serata tutta al femminile con due Assoli, delle performer italiane Maristella Tanzi e Luna Cenere.

La serata si apre con l’Assolo “Semplice danza in levare”, un lavoro di Maristella Tanzi, sostenuto e co prodotto da Sosta Palmizi, che il pubblico ha già potuto conoscere, ospite nelle serate di Cortona jazz. Semplice danza in levare nasce dal desiderio di rigenerare il gesto danzato e ripulirlo dal racconto, pur conservando un sottile rimando all’emozione ed al vissuto che, in un altro spazio tempo, lo hanno generato. Il corpo viene esposto, trova una fisicità diretta e una forma espressiva essenziale.

L’emozione si fa spazio agito. Presenza e memoria vengono alleggerite e semplicemente offerte allo sguardo dello spettatore. Dedicato a tutte le perdite e gli abbandoni.

“ è un lavoro sulla memoria, la perdita e l’abbandono: sia del corpo in se stesso, lasciato cadere e accadere in uno spazio, sia di ciò che abita quel corpo, ossia della coscienza, della mente e dell’anima”

Chiude la serata “Kokoro” di Luna Cenere, presentato nella sua forma breve. Un assolo vincitore del Premio per la miglior coreografia del Solocoreografico Dance Show Case 2017.

‘Kokoro’ è una singola parola giapponese che può essere tradotta con ‘essere interiore’, ma che letteralmente abbraccia due parole/concetti: mente e cuore. L’assolo di Luna Cenere è una personale ricerca sulla “unicità” dell’essere umano, un percorso intimo durante il quale il corpo nudo della danzatrice si trasfigura per diventare veicolo poetico e far emergere immagini che a volte sembrano appartenere ad un mondo irreale.

Queste immagini, radicate nelle nostre coscienze, si sublimano nel racconto di un’esperienza personale per poi essere tramutate, attraverso lo spettacolo, in esperienza collettiva. In questa versione breve si evince la natura installativa, dove le immagini oniriche e le architetture spaziali si fondono in un’unica visione.

Al termine dello spettacolo il pubblico potrà confrontarsi con gli artisti partecipando ad un prezioso momento di confronto e dibattito.

SEMPLICE DANZA IN LEVARE di Maristella Tanzi

1 interprete – produzione 2018 – durata 40’

CREDITI: coreografia e creazione Maristella Tanzi / suono Adolfo La Volpe / disegno luci Giuseppe Pesce / produzione QuaLiBò e Associazione Sosta Palmizi / con il sostegno di Tuscania Danza, Progetti per la Scena, Vera Stasi, SPAM! – ALDES, Carlo Bruni – Sistema Garibaldi, Teatro Garibaldi / foto di Mariagrazia Morea

KOKORO short version di Luna Cenere

1 interprete – produzione 2017 – durata 20’

CREDITI: coreografia e danza Luna Cenere / musiche originali Gerard Valverde / luci Gaetano Battista / produzione Compagnia Körper / collaborazione alla produzione Virgilio Sieni – National Center of Production / selezionata come Aerowaves Artist Twenty18 / spettacolo selezionato dalla Vetrina della giovane danza d’autore – Azione del Network Anticorpi XL / vincitore del Premio per la Migliore Coreografia SOLOCOREOGRAFICO Dance Showcase 2017 / promozione Domenico Garofalo/ foto di Andrea Macchia.

SERVIZI PER IL PUBBLICO

TI PRENDO E TI PORTO A TEATRO: servizio gratuito di navetta per arrivare in teatro (solo su prenotazione).

TATA A TEATRO: per tutti gli appuntamenti di Invito di Sosta e lo spettacolo Uomo Calamita offriamo il servizio gratuito di babysitting. Dai 3 ai 10 anni. A cura di Cooperativa Progetto 5.

PROGETTI PER IL PUBBLICO

LABORATORIO SCRITTURA CRITICA: Stratagemmi Prospettive Teatrali e Teatro Critica coordinano un corso rivolto a studenti universitari di scrittura critica sulla danza. I partecipanti daranno vita ad una vera e propria redazione online, raccontando le proposte artistiche della stagione.

INFO E PRENOTAZIONI Intero 10 € / Abbonamento 7 spettacoli 35 € (Invito di Sosta + Uomo Calamita il 2 febbraio 2020 inserito nella rassegna Altre Danze) Ridotto per disabili, under 25, over 65 anni e soci Carta Più e Carta MultiPiù la Feltrinelli 8 € / Convenzioni (Incamminarsi 19/20, Visionari della Danza, Soci Semillita Atelier, Soci Spazio Seme, Spettatori Erranti) 6 €.Orario spettacoli ore 17:00. Masterclass+spettacolo 6 €. Sosta Palmizi aderisce all’iniziativa Carta del Docente

Associazione Sosta Palmizi tel. 0575 630678 / 393 9913550

[email protected] www.sostapalmizi.it

Ufficio stampa: Pamela Calori [email protected] 333 3789054

Sosta Palmizi, diretta da Raffaella Giordano e Giorgio Rossi, è una realtà di riferimento nell’ambito della creatività coreutica contemporanea; il suo operato è sensibile alla qualità dell’esperienza artistica, alla formazione e all’accompagnamento delle giovani generazioni.