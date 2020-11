Terminati i lavori di Nuove Acque: Ponticino è interamente allacciata al sistema di depurazione

Laterina – Pergine Valdarno, 27 novembre 2020 – Nuove Acque, il gestore del servizio idrico della provincia di Arezzo e parte della provincia di Siena, ha completato il collettamento alla fognatura delle ultime zone della frazione di Ponticino non ancora servite dalla depurazione. Sono quindi altri 1000 abitanti della frazione a beneficiare di questo importante ammodernamento al sistema di gestione delle acque reflue, reso possibile grazie a un investimento complessivo di 330mila euro, in parte sostenuto da Nuove Acque e in parte da fondi pubblici.

Con il completamento del terzo e ultimo stralcio di lavori, l’intera frazione è allacciata al sistema fognario e di conseguenza al depuratore Oreno di Laterina. Il progetto fa infatti parte di un più ampio investimento di Nuove Acque per collettare alla depurazione tutti gli scarichi liberi della frazione di Ponticino e potenziare il sistema fognario del Comune di Laterina – Pergine Valdarno. I primi stralci sono stati completati nel 2016 e nel 2018; con oggi si completa così l’ultimo necessario passaggio per offrire alla cittadinanza una infrastruttura moderna e ancora più avanzata dal punto di vista della sostenibilità per quello che riguarda il trattamento e lo smaltimento delle acque reflue.

“Con oggi si raggiunge un importante risultato in termini di servizio per la popolazione di Ponticino, frutto di un lungo percorso di dialogo costruttivo con l’Amministrazione comunale di Laterina e Pergine Valdarno” – ha dichiarato Paolo Nannini, Presidente di Nuove Acque. “Nel corso degli anni abbiamo fatto molti sforzi per soddisfare una esigenza di questo territorio e rispettare i tempi per la realizzazione di un ammodernamento essenziale per la frazione di Ponticino. Tutti i nostri sforzi sono motivati da una ragione ben precisa: offrire un servizio ottimale alla cittadinanza che sia funzionale, moderno e sostenibile dal punto di vista ambientale. Oggi abbiamo raggiunto un altro obiettivo in tal senso”.

Più dettagliatamente, il terzo stralcio di lavori, terminati nel mese di maggio, ha comportato la sostituzione di un tratto di 40 metri di fognatura esistente, la realizzazione ex novo di circa 1500 metri di un nuovo tratto di fognatura (in parte a gravità e in maggioranza a pressione), il collocamento di tre pozzetti sfioratori, l’installazione di due stazioni di sollevamento e la relativa strada di accesso per la manutenzione. Precisamente, i lavori hanno interessato la zona del Palazzo e il borro della Lodola, in particolare la zona industriale, parte di quella commerciale e l’area del campo sportivo comunale di Ponticino.

“È sempre bello vedere realizzati progetti utili alla cittadinanza, soprattutto quando si parla di ammodernamenti strutturali e sostenibilità ambientale” – ha aggiunto il Sindaco di Laterina – Pergine Valdarno, Simona Neri. “Sono davvero soddisfatta perché questo intervento ha interessato in particolare la zona industriale, parte di quella commerciale e l’area del campo sportivo comunale di Ponticino. Una collaborazione con Nuove Acque che va avanti da sempre con l’obiettivo di migliorare servizi, portarne dove non ce ne sono e soprattutto poter mettere tutti nelle condizioni di poter vivere e lavorare al meglio”.

Nuove Acque ha investito per questo progetto su Ponticino circa 2,9 milioni di euro dal 2010, comprensivi della realizzazione dell’impianto di depurazione (2010) e dell’eliminazione dei 9 scarichi liberi che erano presenti sul territorio.