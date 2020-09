Terontola: incidente fra due auto, tre le persone ferite

Incidente stradale avvenuto alle 13:13 circa a Terontola nei pressi dell’Istituto Cesalpino che ha visto coinvolte due auto con a bordo 3 persone (tutti uomini di 18, 20 e 44 anni).

Intervenuti sul posto ambulanza infermierizzata , ambulanza BLSD e elisoccorso attivato in parallelo.

Due pazienti trasportati in codice giallo all’ospedale la Fratta. Un paziente, l’uomo di 44 anni, trasportato da Pegaso 1 in codice giallo a Perugia per trauma cranico commotivo. Sul posto per i rilievi i carabinieri.