Terranuova B.ni: misure in relazione al Covid-19, agevolazioni per i cittadini

Sospensione della ZTL. Sospensione dei parcometri in tutto il territorio comunale, ad eccezione di Via Roma per favorire il raggiungimento degli esercizi aperti

Sospensione del pagamento e dei limiti di tempo nelle aree di sosta “blu” in tutto il territorio comunale ad eccezione di Via Roma. Questa la decisione presa dal Sindaco e dalla Giunta comunale di Terranuova Bracciolini. “Da lunedì 30 marzo – ha spiegato il Sindaco Chienni – verranno sospesi i parcometri su tutto il territorio comunale per dare più occasioni di parcheggio libero ai cittadini.

Resteranno attivi solo in via Roma perché essendo lì concentrato il maggior numero di esercizi che vendono beni di prima necessità vogliamo favorire il ricambio di auto, in modo che chi va a far la spesa possa parcheggiare in prossimità. Rimangono comunque gratuiti i primi 15 minuti di sosta come già previsto”. E’ stata inoltre deliberata la sospensione nel centro storico della zona a traffico limitato (ZTL).

“In questo periodo – prosegue il Sindaco – sono venute meno le ragioni della sua istituzione e vogliamo agevolare l’accesso delle persone al fine di favorire le attività di assistenza a domicilio, nonché il raggiungimento degli esercizi essenziali aperti anche la domenica, come farmacia, panifici ecc.”.