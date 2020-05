Terranuova Bracciolini, Innovazione tecnologica, il Sindaco assegna la delega, a titolo gratuito, al consigliere Federico Tognazzi

A Terranuova il settore dell’innovazione tecnologica sarà seguito specificatamente da un consigliere comunale. Il Sindaco Chienni, infatti, ha appena assegnato la delega al consigliere Federico Tognazzi, che svolgerà l’incarico a titolo gratuito.

“La nomina – ha detto il Sindaco – si inserisce in un quadro più ampio di deleghe assegnate ai consiglieri comunali che questa amministrazione ha avviato sin dall’inizio del mandato. Con la giunta abbiamo ritenuto utile ed opportuno prevedere una delega specifica per una tematica così importante che ha bisogno di competenze ad hoc, per questo – ha aggiunto – ho affidato al consigliere Tognazzi l’incarico di seguire i progetti e le attività inerenti lo sviluppo digitale e l’innovazione tecnologica nel nostro territorio”.

“Accolgo con piacere ed entusiasmo la nomina – ha detto il consigliere Federico Tognazzi – che mi impegna a seguire con professionalità le questioni legate all’innovazione tecnologica, come l’implementazione dei servizi on line per i cittadini e delle reti informatiche, la video sorveglianza e tutto ciò che riguarda lo sviluppo digitale. Ringrazio il Sindaco – ha aggiunto – per la fiducia che ha riposto in me e sono felice di potermi mettere, con questo nuovo incarico, ulteriormente al servizio della comunità”.

Le altre deleghe già assegnate sono quelle alla Cultura della legalità e Rapporti con le frazioni, affidate lo scorso settembre ai consiglieri Sofia Migliorucci e Paolo Castellucci e quella alle Politiche della casa attribuita a Laura Franci il mese scorso.?