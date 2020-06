Terranuova Bracciolini, riprende l’attività della stazione ecologica itinerante

Da venerdì 26 giugno, dopo la sospensione degli scorsi mesi per far fronte all’emergenza sanitaria, riprende l’attività della stazione ecologica itinerante di Sei Toscana.

La stazione ecologica itinerante sarà a disposizione dei cittadini: ogni secondo e quarto venerdì del mese dalle 7:30 alle 11:30 in piazza Repubblica – ogni quarto sabato del mese dalle 14:30 alle 17:30 presso il supermercato COOP.

“Si evidenzia l’importanza di tale attività – ha commentato l’assessore alle politiche ambientali Luca Trabucco – al fine di consentire ai cittadini di conferire correttamente particolari tipologie di rifiuto come pile, batterie, farmaci scaduti, olio alimentare esausto (quello utilizzato per la preparazione e conservazione del cibo), piccoli rifiuti elettrici ed elettronici (cellulari, tastiere, mouse, phon, consolle, piccoli elettrodomestici), lampade a basso consumo, tubi a neon, bombolette spray. Non solo, sarà possibile chiedere informazioni sulle modalità di raccolta nel comune e su come separare correttamente i rifiuti all’interno delle proprie abitazioni”.