Terranuova, consegne a domicilio anche di articoli non alimentari

TERRANUOVA B.NI – Come era già accaduto per le attività enogastronomiche, il Comune si attiva per raccogliere le adesioni da parte degli esercizi non alimentari che effettuano la consegna a domicilio.

“Si tratta di un servizio utile a ciascuno di noi ed un modo per sostenere le attività presenti nel nostro territorio – ha detto il Sindaco, Sergio Chienni – alcune delle quali, purtroppo, in questo momento non possono vendere presso il proprio negozio o al mercato. L’elenco sarà aggiornato costantemente con le nuove adesioni – ha aggiunto – e sarà diffuso ai cittadini cosicché possano usufruire del servizio”.

Le attività commerciali interessate ad aderire possono scrivere una mail a:

[email protected]