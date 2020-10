Terranuova: dal 12 ottobre operativo il nuovo asilo Perlina

Un ambiente totalmente nuovo e funzionale, a misura di bambino, con spazi esterni per attività all’aperto, aree per il pranzo e per il riposo. Da lunedì 12 ottobre, come da cronoprogramma, a Terranuova apre il nido Perlina, che accoglierà 14 bambini dai 12 ai 18 mesi.

“Si tratta di un nuovo servizio – spiega l’assessore all’istruzione Sara Grifoni – con cui l’amministrazione risponde alle richieste della comunità in termini di posti necessari per accogliere tutti i bambini aventi diritto. Perlina è uno spazio nato sulla scia del nostro nido Pinocchio e ne sposa integralmente scelte formative e pedagogiche. Anche in questo caso, insieme ai servizi educativi del Comune – aggiunge – abbiamo incontrato le famiglie coinvolte nell’ambientamento per illustrare loro il servizio e le modalità di fruizione. Nonostante le difficoltà causate dall’emergenza sanitaria – conclude l’assessore – stiamo mantenendo inalterato il livello di accuratezza e attenzione che l’amministrazione da tempo riserva ai più piccoli e alle loro famiglie. Per questo ringrazio molto chi, quotidianamente, si prende cura di fornire un valido strumento per la crescita e il benessere dei bambini”. Il nuovo nido Perlina si trova all’interno del plesso scolastico Giovanni XXIII, nell’area dedicata alla continuità.