Terranuova: distribuzione mascherine casa per casa

È iniziata ieri nella frazione della Penna una nuova distribuzione delle mascherine chirurgiche e proseguirà nei prossimi giorni nel capoluogo e nel resto delle frazioni comunali.

La modalità è quella consueta, ovvero casa per casa, con consegna direttamente nella cassetta delle lettere. I volontari della Misericordia, che si occupano della distribuzione per conto dell’Amministrazione Comunale, lasceranno tre mascherine a testa a tutti i residenti e i domiciliati a Terranuova, ad eccezione dei bambini al di sotto dei sei anni per i quali non vige l’obbligo di legge di indossare la mascherina.

“Ringrazio sentitamente ancora una volta la Misericordia di Terranuova -ha detto il Sindaco – che ci sta dando una mano preziosa. Nel periodo della pandemia abbiamo sempre trovato nell’associazionismo una grandissima disponibilità”.