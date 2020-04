Terranuova, i servizi educativi attivano un filo diretto con le famiglie e i bambini. Uno spazio on line ricco di contenuti

Attenzione, cura e relazioni. Sono questi i concetti chiave che stanno alla base del progetto “Teniamoci uniti come un filo di perle”, il nuovo strumento attivato dai servizi educativi 0-6 del comune di Terranuova Bracciolini.

All’interno del sito www.aterranuova.it<http://www.aterranuova.it/> i genitori potranno trovare dei contenuti multimediali appositamente creati per i bambini che frequentano le quattro ‘perle’ educative del Comune: il nido Pinocchio, il Micronido, la Continuità e la scuola dell’infanzia Italo Calvino.

“Abbiamo messo a disposizione delle famiglie – spiega l’assessore all’istruzione, Sara Grifoni – materiali e contenuti per giocare, leggere, cantare, cucinare e riflettere in questi giorni così sospesi dalla quotidianità. La nostra volontà è quella di continuare a mantenere alta l’attenzione e il livello di cura verso i più piccoli, tenendo un canale comunicativo permanente con le famiglie”.

I contenuti – fruibili tramite login – vengono aggiornati periodicamente per offrire occasioni di svago ai bambini e spunti di riflessione agli adulti, proponendo un tema di raccolta fotografica di volta in volta differente. Per iniziare si è scelto “Cosa vedo dalla finestra di casa mia”, un modo per raccontare, attraverso immagini, le emozioni dei bambini.

“Questo spazio aperto al dialogo con i genitori e i bambini – ha aggiunto Stefania Pellegrini, dell’Ufficio di Coordinamento Pedagogico del Comune di Terranuova – rende ancora più coerente il progetto di continuità educativa 0- 6 che tanto ci sta a cuore. Il progetto è frutto di un importante lavoro di condivisione per offrire contenuti qualitativamente validi”.

Visitare questo spazio virtuale è dunque un modo per trascorrere un tempo di qualità con il proprio bambini, vivendo, seppur a distanza, i momenti della lettura, del canto e delle attività culinarie come occasione di crescita e svago. Insomma, un canale attento e funzionale per tenersi compagnia in attesa di poter tornare a frequentare gli spazi reali dei servizi educativi comunali.