Terranuova, oggi inizia una nuova distribuzione di mascherine: 5 per persona

Inizia oggi la distribuzione di mascherine per i cittadini del Comune di Terranuova nel numero di 5 per ciascun componente del nucleo familiare.

La distribuzione avverrà al circolo bocciofilo contestualmente con quella dei sacchetti per la raccolta differenziata, al fine di ottimizzare e ridurre gli spostamenti a carico delle persone nell’ottica di prevenzione e riduzione dei rischi legati all’emergenza sanitaria.

“A differenza delle precedenti distribuzioni- spiega il Sindaco Sergio Chienni- questa volta i dispositivi saranno consegnati in questa modalità perché il numero previsto e la tipologia non ne permette l’inserimento in una cassetta delle lettere standard. Grazie ad un piano anti covid, col supporto di Polizia municipale, Sei e Misericordia le mascherine saranno consegnate contestualmente al ritiro del kit per la raccolta differenziata”.

Fino al 16 dicembre i cittadini potranno ritirare i dispositivi presso il Circolo Bocciofilo in piazza Coralli, il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 19.30, il mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 e il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30. Essendoci un mese di tempo si raccomanda di non accedere tutti durante i primi i giorni al fine di rendere più agevole il lavoro di consegna. Si ringraziano tutti i cittadini per la collaborazione.