Terranuova: quasi duemila gli utenti iscritti al servizio WhatsApp del comune

Sono quasi due mila i cittadini di Terranuova che hanno scelto di iscriversi al servizio WhatsApp con cui il Comune invia comunicazioni di interesse pubblico. Per ricevere gli aggiornamenti da parte dell’amministrazione è necessario inviare un messaggio al numero 3913020164 con scritto “attiva iscrizione”. L’invio dei messaggi – tramite specifiche liste broadcast – garantisce l’anonimato degli utenti iscritti nel rispetto della legge sulla privacy. È possibile cancellarsi dal servizio in ogni momento, inviando il messaggio “Disattiva iscrizione”.



“In questi giorni di emergenza sanitaria – ha detto il Sindaco, Sergio Chienni – stiamo quotidianamente comunicando con la cittadinanza in modo chiaro e snello, convinti che mantenere un canale aperto di condivisione delle informazioni diventi ancora più importante durante il lockdown. Invito dunque a registrarsi al servizio grazie al quale possiamo diffondere in modo immediato notizie di interesse per l’intera collettività”.



Oltre alle informazioni relative all’emergenza da Covid-19 il servizio diffonde aggiornamenti in merito alle allerte meteo, comunicazioni della Protezione civile o iniziative del Comune.