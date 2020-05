Terranuova Bracciolini, tornano i banchi alimentari del mercato del venerdì. L’assessore Barbuti: “ringrazio le Associazioni e gli operatori per la collaborazione e il contributo concreto”

Da venerdì 8 maggio a Terranuova tornano i banchi alimentari del mercato.

Per rispettare le norme anti contagio, a fronte dell’emergenza da Covid-19, l’area che è stata individuata per allestire i banchi è quella di via San Tito e il parcheggio antistante l’autostazione dei pullman.

“Abbiamo condiviso insieme alle associazioni di categoria e agli operatori la collocazione dei banchi alimentari – spiega l’assessore Caterina Barbuti – in un’area che presenta caratteristiche tali da garantire un miglior distanziamento sia fra i banchi che fra i clienti. Gli ambulanti delimiteranno il proprio accesso al banco con appositi nastri, prevedendo per i clienti un ingresso ed uscite laterali; forniranno gel disinfettante e guanti monouso. Sarà consentito l’accesso al banco a due persone alla volta, mantenendo la distanza di sicurezza tra le persone durante gli acquisti. Raccomandiamo la collaborazione dei cittadini nel rispetto delle regole – aggiunge – per poter proseguire lo svolgimento del mercato settimanale”.

Per consentire lo svolgimento del mercato alimentare in sicurezza, un’ordinanza dispone per venerdì 8 maggio, dalle 6.30 alle ore 16, il divieto di transito e la sosta in via San Tito, nella parte allestita a parcheggio, compresa tra via Ricasoli e via 22 luglio e nel tratto di via Ricasoli con via Ciuffenna, tra via San Tito e via Fazia e tra viale Europa e via San Tito.

“Ringrazio le Associazioni per il confronto svolto in questi giorni e tutti gli operatori per il loro contributo concreto” conclude l’assessore Barbuti.