Terranuova Traiana acquista il centrocampista Gennaro Cozzolino

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Terranuova Traiana comunica ufficialmente di aver perfezionato l’accordo per l’acquisizione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2021, delle prestazioni sportive del calciatore Gennaro Cozzolino.

Nato a Torre del Greco il 16 gennaio 1998, originario di Ercolano ma residente ad Acerra, Cozzolino cresce calcisticamente nelle giovanili dell’Avellino: con i biancoverdi irpini prende parte a tre campionati Primavera, il primo poco più che sedicenne, collezionando in totale 46 presenze ed un gol.

Alto 180 cm per 70 kg di peso, destro naturale, centrocampista interno, ma all’occorrenza anche esterno destro, Cozzolino approda in serie D nella stagione 2017-2018 dove con l’Acr Messina mette assieme 32 presenze ed un gol.

La stagione successiva sempre in Quarta Serie passa all’Audace Reggio (ex Reggiana) collezionando 18 presenze, quindi nello scorso torneo è con l’Agropoli, sempre in serie D, 24 presenze ed un gol, quello della vittoria con il Bitonto, indossando per 5 volte la fascia di capitano. Dallo scorso luglio era aggregato, fino alla scorsa settimana, all’AIC Equipe Campania.

Da oggi Cozzolino è ufficialmente un giocatore del Terranuova Traiana.

La classica ciliegina sulla torta confezionata dal direttore sportivo Donello Resti, d’intesa con il direttore generale Simone Finocchi, a disposizione di mister Marco Becattini.

Da parte del club di piazza generale Felice Coralli il più cordiale benvenuto nella famiglia del Terranuova Traiana a Gennaro Cozzolino.