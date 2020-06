Terranuova Traiana: prime conferme in prima squadra

Prime conferme in casa Terranuova Traiana. Il club di piazza generale Felice Coralli comunica di aver raggiunto l’accordo per la stagione sportiva 2020-2021 con Alessio Sacconi, Andrea Massai, Nicola Marzi, Matteo Tomberli e Manuel Vestri. Cinque conferme estremamente importanti nello scacchiere a disposizione di mister Marco Becattini che continueranno a vestire biancorosso anche nel prossimo campionato.

Il nuovo corso terranuovese non poteva che cominciare con il suo bomber e capitano Alessio Sacconi. Il forte attaccante valdarnese (classe 1993) con i suoi 11 gol in 24 presenze ha contribuito a portare il Terranuova Traiana, alla sua prima storica partecipazione al massimo campionato dilettantistico a livello regionale, al terzo posto prima del prematuro stop causa Covid-19. Terza stagione in biancorosso per Massai, classe 1995, centrocampista con il vizio del gol, 6 reti in questa stagione. Terzo campionato da terranuovese anche per Marzi, granitico mediano, classe 1992, pedina fondamentale nel team di Becattini.

Altro elemento di spicco che ritroveremo per il terzo anno di fila con la maglia del Terranuova Traiana è Tomberli, classe 1995, roccioso difensore centrale. Seconda stagione alla corte di Becattini infine per Vestri, attaccante classe 1996, 21 presenze e 5 reti nel torneo appena archiviato. Sono la prime di altre conferme che arriveranno nei prossimi giorni. Il direttore sportivo Donello Resti è al lavoro per definire una rosa che possa ben figurare anche nella prossima stagione.