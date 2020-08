Terranuova Traiana, Roberto Russo nuovo allenatore

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Terranuova Traiana è lieta di annunciare di aver affidato la guida tecnica della squadra di calcio a 5 a Roberto Russo: l’allenatore ha raggiunto nei giorni scorsi l’accordo che lo lega alla società biancorossa.

Nato a Napoli nel 1975, colligiano d’adozione, Russo, dopo aver giocato a 11 nei dilettanti della Campania e a 5 nella provincia senese, nella stagione 2015-2016 inizia ad allenare nell’Asd Monteriggioni calcio a 5. All’ombra delle 14 torri resta 4 stagioni, portando i rossoverdi al culmine del terzo campionato alla promozione in serie C2.

Nella stagione 2019-2020 Rapolano Terme dove con l’Asd Ibs Le Crete è vice allenatore di Andrea Bernardini nel campionato di serie C1, massimo torneo regionale, e contemporaneamente secondo di Francesco Rossi nella Under 21 biancoblù.

Queste le prime parole in biancorosso di mister Roberto Russo. “Con il club è stato un matrimonio a prima vista. Sono felice ed orgoglioso di essere l’allenatore del Terranuova Traiana calcio a 5. Il palasport di via Adige è meraviglioso, il blasone terranuovese è importante e i ragazzi che sto pian piano conoscendo formano un gruppo fantastico. Ho entusiasmo da vendere e voglia di far bene. Sarà quello di C2 un campionato tosto e difficile, ma sono convinto che ci toglieremo parecchie soddisfazioni. Partiamo con l’obiettivo minimo della salvezza diretta, poi vedremo strada facendo. Se resteremo coesi sono sicuro che ci divertiremo”.

Il responsabile del settore calcio a 5 Marco Natalini sta lavorando con tutte le componenti per allestire una rosa in grado di ben figurare in quella che sarà la terza stagione consecutiva in C2, dopo il sesto posto da matricola con 39 punti in 26 giornate e il settimo del passato torneo chiuso, prima dello stop per emergenza sanitaria, con 30 punti in 21 turni. Nei prossimi giorni verranno ufficializzati la rosa e lo staff del Terranuova Traiana calcio a 5.