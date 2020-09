Tessera elettorale: gli orari di apertura dello Sportello Unico per il rilascio delle nuove

Sportello Unico aperto per il rilascio delle tessere elettorali. In caso di smarrimento, furto o esaurimento degli spazi disponibili sarà infatti possibile recarsi presso gli uffici del Comune alla ex Cadorna anche sabato 19 settembre dalle 9 alle 18, domenica 20 settembre dalle 7 alle 23, lunedì 21 settembre dalle 7 alle 15.

E senza appuntamento ma fermo restando il rispetto delle normative anti-Covid: mascherina e distanza interpersonale di almeno un metro. L’accesso sarà regolato dal personale in servizio in modo da evitare assembramenti.

Inoltre, per agevolare le operazioni di consegna del materiale elettorale all’ufficio competente le prime due file di stalli davanti allo Sportello Unico e alcuni stalli in via Porta Buia saranno interdetti alla sosta durante i giorni delle elezioni e dello scrutinio.