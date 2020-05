Tiziana Nisini-Lega: “per sostenere le città d’arte penalizzate dall’assenza di turismo, serve una legge ad hoc”

“Appreso che la Regione Toscana ha respinto la mozione del nostro Consigliere regionale Jacopo Alberti, a tutela dei commercianti di Firenze e di tutte le realtà turistiche toscane, voglio esprimere il mio sostegno ai commercianti, con i quali da giorni sono in contatto per raccogliere e portare le loro istanze a livello nazionale” afferma la Senatrice Tiziana Nisini della Lega. “Ciò che i commercianti chiedono a gran voce, è un contributo economico per poter sostenere i costi di affitti, utenze e costi gestionali.

Al Governo probabilmente sfugge che per le attivita’ che vivono al 100% di turismo, e che non potranno rilanciare il proprio commercio finche’ non torneranno gli stranieri nelle citta’ d’arte, la possibilità di riaprire lunedì non sara’ certo la soluzione dei loro problemi” continua la Sen.Nisini“ “Per questo già lunedì sarò a Roma per lavorare sul nuovo decreto (al momento non ancora pubblicato) e portare le proposte dei commercianti delle città turistiche all’attenzione del Governo e della maggioranza, auspicando non continuino ad esser sordi al grido d’aiuto delle nostre realtà territoriali”.

“Non solo Firenze, ma anche altre citta’ d’arte toscane, come Pisa, Siena o anche piu’ piccole come san Gimignano, avranno bisogno di un anno, come minimo, per vedere di nuovo i turisti aggirarsi per le vie e comprare nei negozi. Tutti i commercianti che vivevano di questi introiti, come pensa, il PD, di farli sopravvivere? Servono subito aiuti concreti ed un impegno della Regione e del Governatore Rossi per chiedere una Legge speciale per le citta’ d’arte. Ci stiamo avviando verso il fallimento di Firenze, cosi’ come di Venezia, Roma, Verona, ed il Governo fa finta di niente. Fino a ieri queste citta’ erano il fiore all’occhiello del Paese – concludono unitamente Alberti e Nisini- ed oggi le stanno abbandonando, perche’abbandonano le persone che, per anni, hanno lavorato per portare il brand Italia nel mondo”.

Senatrice Tiziana Nisini-Lega