Toelettatura a prova di Covid. Noemi: “prevenzione extra per il benessere di tutti”

“Sulla vetrina di ingresso del mio negozio di toelettatura, che ho potuto riaprire da lunedì 4 maggio, ho attaccato un cartello con scritte le indicazioni igienico-sanitarie da rispettare, come da normativa, tra cui ho anche aggiunto, seppur non sia previsto dalla legge, che se l’animale è stato a contatto con persone affette da Coronavirus gradirei mi venisse segnalato preventivamente in modo da sottoporlo, prima dei trattamenti richiesti, ad un lavaggio preliminare con un apposito detergente disinfettante, assolutamente non dannoso, ma anzi specifico per gli animali”.

L’iniziativa è stata presa dalla toelettatrice Noemi Beretta, che ha il suo negozio ad Arezzo, in zona Marchionna.

“Una scelta condivisa con altri professionisti del mio settore, sia a livello locale che nazionale – spiega ancora Noemi. La legge non lo prevede, lo ribadisco, ma abbiamo voluto ampliare gli standard di sicurezza rispetto a quelli che mettiamo già in pratica, sia a tutela dell’animale che nostra, come anche dei proprietari. Non ci sono indicazioni scientifiche sul fatto che gli animali possano essere veicolo di trasmissione del virus, anzi. Ed io, oltre che a svolgere questo lavoro, amo profondamente gli animali. Possiedo personalmente due cani e faccio anche attività di pensione per loro. Però il pelo è pur sempre una superficie e come viene prevista la disinfezione di altre superfici, o di tessuti, strumenti e delle nostre stesse mani, o d’altra parte la protezione di bocca e naso con mascherine, abbiamo quindi ritenuto opportuno chiedere questa informazione per tutelare in primis i nostri animali e gli ambienti in cui hanno diritto ad essere curati, con lavaggio e tosatura, insieme a noi che svolgiamo questa attività. Quindi, ben vengano tutti ed ancor più in massima sicurezza per gli animali e, ci tengo a dirlo, nel totale rispetto della privacy dei proprietari”.