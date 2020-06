Torna il Mercatale sotto i portici di via Roma. Sabato 6 giugno, la sesta edizione del 2020 con prodotti di stagione

Ancora un appuntamento con il Mercatale. Sabato, 6 giugno sotto i Portici di via Roma, Confesercenti organizza la sesta edizione del 2020.

Dalle 9 alle 18 in concomitanza con il weekend della Fiera Antiquaria ci saranno dieci stand con i prodotti di stagione: in particolare per questa edizione di giugno protagonisti saranno i funghi freschi del casentino e della valtiberina oltre alle prelibatezze alimentari dei produttori agricoli del nostro territorio.

“L’edizione del Mercatale” annuncia Lucio Gori di Confesercenti “rappresenta un’occasione di acquisto per le famiglie e per i visitatori. Gli stand garantiscono la genuinità dei prodotti per un mercato che si differenzia proprio per la peculiarità di valorizzare la merce a chilometro zero. Gli espositori adotteranno tutte le misure di distanziamento sociale e le regole previste dalle linee guida del Governo e del comune, per assicurare la sicurezza degli operatori e della clientela durante la fase 3 dell’emergenza Covid-19”.