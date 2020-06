Torna “Yoga ad Arte” con una nuova edizione: primo appuntamento giovedì 2 luglio nel suggestivo scenario delle terrazze di Casa Bruschi

All’aria aperta e in piena distanza di sicurezza torna l’iniziativa YOGA AD ARTE, dove il fascino dell’arte delle opere esposte al Museo Bruschi dialoga e si mescola in modo suggestivo con l’arte dello yoga: appuntamento giovedì 2 luglio alle ore 20,30 nella terrazza panoramica della Casa Museo Ivan Bruschi.

Questa la prima di tre serate speciali proposte dalla Fondazione Ivan Bruschi, amministrata da UBI Banca, che si svolgeranno, oltre che il 2 luglio, anche il 16 e 30 luglio con lezioni di yoga al tramonto condotte dal Maestro Giuseppe Storani: eventi del tutto originali creati per suscitare emozioni uniche.

Le lezioni di yoga, di circa due ore ciascuna, saranno guidate da Giuseppe Storani che da oltre 20 anni pratica questa disciplina ed ha partecipato a corsi di formazione per insegnanti conseguendo il diploma di Odaka yoga e di Ashtanga.

“Durante queste lezioni speciali che gli appassionati della disciplina yoga non si possono perdere – anticipa il Maestro Storani – proporrò in particolare l’esperienza della pratica del BK Yoga, uno stile in continua evoluzione nato dagli anni di pratica ed esperienza con Katia, la mia compagna. “Yoga” vuol dire “unione” e in questo caso l’unione è davvero a tutto tondo, perché riguarda anche il rapporto di coppia”.

Il costo di ogni visita con lezione di yoga nel Museo è di € 15 a persona.

Posti limitati, prenotazione fortemente consigliata.