Torrenti cavrigliesi, in corso pulitura e messa  in sicurezza 

Intervenire periodicamente nell’alveo dei corsi d’acqua significa garantire la sicurezza dei propri cittadini, per questo l’Amministrazione Comunale, tramite gli enti competenti, sta raggiungendo importanti obiettivi sul piano della messa in sicurezza idraulica del territorio comunale. In questo autunno 2020 le opere degli addetti del Consorzio di Bonifica si sono concentrate sui torrenti San Cipriano, Vacchereccia e Cervia, già oggetto di interventi importanti nel corso dell’estate.

Entrando nel dettaglio per il Vacchereccia gli interventi di pulitura e diradamento della vegetazione al momento presente nell’alveo del torrente a stralci si stanno concentrando, da valle a monte, dal confine con San Giovanni fino alla frazione omonima, e da qui risaliranno lungo la Strada Provinciale in direzione Cavriglia.

Per quanto riguarda il San Cipriano invece, le opere stanno interessando il tratto urbano del corso d’acqua compreso, sempre da valle a monte, tra il ponte del Porcellino fino all’inizio della località e di qui proseguiranno fino al bivio di Meleto nei pressi di Bomba.

Gli interventi sul Cervia hanno riguardato la pulizia del sedime ed il diradamento della vegetazione al momento presente non solo nel tratto urbano del torrente.

Si tratta di un altro tassello importante per la messa in sicurezza idraulica del territorio cavrigliese che ribadisce l’attenzione dell’amministrazione comunale per la tutela dell’ambiente e la salvaguardia del territorio: come specificato dai tecnici del Consorzio di Bonifica, il lavoro infatti è essenziale per garantire il regolare deflusso delle acque ed osservare anche lo stato di salute degli alvei..

Il piano di lavori varato dal Consorzio è arrivato a seguito delle costanti sollecitazioni dell’Amministrazione Comunale di Cavriglia, da sempre attenta alla sicurezza idraulica del proprio territorio e quindi dei propri cittadini.

Il termine ultimo fissato dal Consorzio per il termine dei lavori è quello del 31 dicembre prossimo, ma è ipotizzabile anche una tempistica inferiore.

“Stiamo andando incontro ad una stagione di possibili forti precipitazioni” Queste le parole del Sindaco Leonardo Degl’Innocenti o Sanni “ed è doveroso prevenire qualsiasi problematica relativa al rischio idraulico.