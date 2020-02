Tossicodipendente pakistano ruba liquori al supermercato. Scoperto, dà un morso ad un dipendente. Arrestato per rapina

Rapina, giovedì mattina, in un supermercato di Via Vittorio Veneto ad Arezzo. Un pakistano, R.A. di anni 30, titolare di permesso di soggiorno, già noto alle forze di polizia per una lunga serie di reati contro la persona e il patrimonio, è stato arrestato dagli agenti della polizia.

L’uomo, tossicodipendente e socialmente pericoloso, si era impossessato di tre bottiglie di liquore riuscendo nel contempo a sradicare i dispositivi di protezione antifurto. Dopo aver sorpassato l’antitaccheggio, è stato fermato da personale del supermercato e ne è scaturiva una colluttazione durante la quale l’addetto alla sicurezza si è preso anche un morso alla mano destra.

La Squadra Volanti della Questura, prontamente intervenuta sul posto ha arrestato il rapinatore e lo ha tradotto, per la custodia, in Questura.

Il 30enne pakistano era già sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Arezzo, nonché alla misura di prevenzione del foglio di via disposto dal Questore, ed era stato più volte arrestato in flagranza per fatti analoghi commessi in vari esercizi commerciali del centro cittadino.

In considerazione dei numerosi precedenti per reati simili, nonché della pericolosità sociale, il Tribunale di Arezzo, in sede di udienza di convalida che si è svolta ieri, ha disposto la custodia in carcere.