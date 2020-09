Tragedia in Valdichiana, 60enne muore sotto il trattore

I Vigili del fuoco del comando di Arezzo, distaccamento di Cortona, sono intervenuti nel comune di Foiano della Chiana in Via Selce, per un soccorso a persona in seguito al ribaltamento di un mezzo agricolo che si è ribaltato con una persona che è rimasta incastrata sotto.

La squadra con l’ausilio dell’autogru della sede centrale, dopo aver sollevato il cingolato ha liberato il conducente per affidarlo al medico del 118 che ne ha constatato il decesso.

Sul posto Carabinieri e personale del PISL ( Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro).

Sul posto oltre ai vigili del fuoco anche un ambulanza infermierizzata di Monte San Savino, automedica della fratta , pegaso 1, e carabinieri.

L’uomo di 60 anni è deceduto