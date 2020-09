Trasporto scolastico a Terranuova Bracciolini, l’amministrazione incontra oltre 200 genitori per illustrare l’avvio del nuovo servizio in piena sicurezza

Quattro appuntamenti per garantire il distanziamento sociale e oltre 200 genitori incontrati all’interno del Palazzetto dello sport per illustrare le nuove modalità di accesso al trasporto pubblico scolastico.

“Continua a rimanere alto il nostro livello di cura e attenzione verso i bambini e le loro famiglie – ha detto l’assessore all’istruzione Sara Grifoni – per queste ragioni, insieme all’ufficio scolastico, abbiamo deciso di incontrare tutti i genitori degli studenti che usufruiscono del servizio e che frequentano la nostra scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la secondaria di primo grado”. Gli appuntamenti, infatti, sono stati l’occasione per spiegare in dettaglio tutte le particolarità del sistema di trasporto scolastico e le procedure che verranno adottate per il prossimo anno scolastico, in termini di capienza dei mezzi, di norme di comportamento e di procedure per la salita e la discesa dei piccoli passeggeri.

“Alla luce delle nuove linee guida per la prevenzione alla diffusione del virus Covid-19 – ha aggiunto l’assessore Grifoni – l’amministrazione ha provveduto a formulare un patto di corresponsabilità tra tutte le figure coinvolte nell’erogazione del servizio ed i genitori. In un momento così delicato è ancor più necessario poter contare sulla responsabilità condivisa tra gli attori in gioco ma per la salute di tutti è importante che i bimbi vengano accompagnati alla fermata dell’autobus solo ed esclusivamente se non presentano alcun sintomo influenzale”.

“Con un ulteriore sforzo – ha concluso l’assessore – abbiamo previsto l’accompagnamento sullo scuolabus anche sulle tratte in cui prima non era programmato al fine di garantire il rispetto delle regole e il funzionamento del servizio. Per questo ringrazio tutto il personale impegnato per una ripartenza in piena sicurezza”