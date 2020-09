Tre argenti per l’Alga Atletica Arezzo ai Campionati Toscani Allievi

Tre medaglie d’argento per l’Alga Atletica Arezzo ai Campionati Toscani Allievi. La manifestazione ha visto gli atleti del biennio 2003-2004 provenienti da tutta la regione confrontarsi a Siena nelle varie discipline di corsa, lanci e salti, con la società aretina che è riuscita ad emergere con tante positive prestazioni.

Grandi soddisfazioni sono arrivate con Tommaso Montaini e Federico Rubechini del 2004 che, al primo anno in categoria, hanno immediatamente lasciato il segno piazzandosi anche davanti ad avversari più grandi e più esperti: il primo è arrivato secondo nel triplo con un salto di 13,18 metri con cui ha stabilito il suo nuovo record personale, mentre l’altro ha meritato l’argento nel salto in alto con 1,88 metri. Montaini ha anche ben figurato nel salto in lungo con 5,87 metri che sono valsi il settimo posto, in una disciplina dove era presente anche Leonardo Cortonesi che si è fermato all’undicesimo posto con 5,66 metri.

La terza medaglia è stata conquistata da Noemi Biagini del 2003 che è riuscita a confermarsi tra le migliori lanciatrici toscane, salendo sul secondo gradino del podio del giavellotto con 37,21 metri. I 200 piani hanno registrato le belle prove di Danyella Brunelli che ha tagliato il traguardo per quinta con 26,70 secondi (record personale) e di Victoria Giaccherini che si è piazzata nona con 27,86. A completare la squadra dell’Alga Atletica Arezzo erano presenti anche Antonio De Rosa che è arrivato quinto nel lancio del disco con il suo record personale di 31,48 metri e Filippo Vegni che ha colto un settimo posto nel salto in alto con 1,77 metri.

La squadra aretina tornerà in pista già sabato 12 e domenica 13 settembre in occasione dei Campionati Italiani Allievi di Rieti, con Biagini nel giavellotto, Brunelli nei 400 piani, Montaini nel triplo e Rubechini nell’alto che hanno ottenuto le prestazioni minime per partecipare alla massima manifestazione nazionale.

Il fine settimana ha visto gareggiare altri tre atleti cresciuti nell’Alga Atletica Arezzo ma attualmente tesserati per l’Atletica Firenze Marathon: Irene Spertilli e Chiara Tenti hanno entrambe colto il quarto posto rispettivamente nei 200 piani con 27,64 secondi e nel salto triplo con 10,47 metri ai Campionati Toscani Junior, mentre nella gara degli Assoluti dei 200 piani era presente Walter Ratano che ha archiviato la prova con il sesto posto con 23,24 secondi.

«Tre medaglie e tanti bei piazzamenti ai Campionati Toscani Allievi – spiega Roberto Coleschi, responsabile del settore agonistico dell’Alga Atletica Arezzo, – sono espressione di un settore giovanile che ha confermato la propria competitività e che andrà ora alla ricerca di ulteriori soddisfazioni ai Campionati Italiani».