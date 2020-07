Tre cantieri in uno, verso la riqualificazione dell’area Campaccio a Sansepolcro. Sono in corso i lavori per scuola, palestra e auditorium

Proseguono a pieno ritmo i lavori all’area del Campaccio a Sansepolcro, sul fronte della scuola, dell’auditorium e della palestra.

“La scuola Collodi è in fase di ampliamento, secondo stralcio, grazie ad un bando da 2 milioni del Ministero dell’Istruzione – commenta l’assessore Riccardo Marzi – Sarà tutta in legno con tecnologia antisismica XLAM, con spazi nuovi, funzionali e soprattutto sicuri. Intanto è quasi terminata la struttura portante dell’Auditorium da 200 posti. In contemporanea procedono i lavori per la ristrutturazione della palestra Collodi, accanto al plesso, e quelli per i nuovi spogliatoi. Sansepolcro avrà una palestra di tutto rispetto, che sarà al servizio non solo della scuola ma di tutta la città”.

L’area del Campaccio viene quindi riqualificata e soprattutto vengono consegnate alla cittadinanza tre strutture moderne e funzionali. I tempi di realizzazione prevedono la fine dei lavori nei primi mesi del prossimo anno. “E’ un cantiere con tre sotto cantieri – conclude Marzi – Un impegno importante ma che per la nostra amministrazione è prioritario. Lo sarà anche per i cittadini”.