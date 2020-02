Tre giorni con il Calcit ad Arezzo Fiere e Congressi

Calcit …Tre giorni ad Arezzo Fiere e congressi per raccogliere fondi per sostenere il servizio di cure domiciliari oncologiche – servizio SCUDO.

Si inizia venerdì, 28 febbraio, con il ” 4^ Galà della danza ” in ricordo di Otello Bracci.

Sabato 29 pomeriggio inizio mercatino dei ragazzi speciale scuole; poi mercatino in danza e cena con spettacolo.

Domenica 1 marzo mercatino dei ragazzi tutto il giorno ed ancora mercatino in danza. Dalle 10 alle 12 presenza delle forze dell’ordine con i loro mezzi per promuovere la sicurezza stradale, contemporaneamente e per tutto il giorno, a cura di AMA, mini circuito stradale per bambini e percorso simulato in casi di di guida sotto effetti alcoolici.