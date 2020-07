Triskele Saxophone Quartet dalla Sicilia al Casentino per la serata del 22 luglio del Festival Valenzano Symphony al Castello di Valenzano

Valenzano Symphony questa sera, 22 luglio, ore 21 ospita i Triskele Saxophone Quartet in “Triskeles all’Opera” una scelta accattivante del direttore Giulio Cuseri sempre con il Comune di Subbiano e con gli sponsor LFI, COINGAS, ESTRA, Azienda Agrituristica Dimora Storica Ristorante Castello di Valenzano di Marco Franceschi.

Quattro saxofonisti siciliani di formazione classica formano il Triskeles Saxophone Quartet che vanta già al suo attivo una produzione discografica di alto profilo per la casa editrice Almendra Music di Palermo con musiche del compositore friulano Virginio Zoccatelli intitolata “Italian Masters”. Sono specialisti nei quattro strumenti della famiglia del sassofono e si sono perfezionati tra Italia, Francia e Svizzera in corsi e masterclass con i più grandi saxofonisti del mondo. Hanno collaborato con Orchestra Filarmonica del Teatro alla Scala di Milano, Orchestra Sinfonica Siciliana, Orchestra Sinfonica e Filarmonica del Gran Teatro la Fenice di Venezia, Orchestra I Pomeriggi Musicali, Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele di Messina, Orchestra dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, Banda della Guardia di Finanza, Orchestra Filarmonica Campana, Ensemble Ubertini e Orchestra Sinfonica Castelbuono Classica ed inoltre hanno calcato palcoscenici in teatri ed auditorium di grande rilievo quali ad esempio il Teatro Alla Scala di Milano, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il Festival dei Due Mondi di Spoleto, il Teatro Massimo di Palermo, il Gran Teatro la Fenice di Venezia, il Teatro dell’Opera di Roma, il Teatro Petruzzelli di Bari, Citè de la Musique di Strasburgo (FR), Harbin Grand Theatre (Cina), Tianjin Grand Theatre (Cina), Yangzhou Concert Hall (Cina), Splendor di Amsterdam (NL), Auditorium Parco della Musica di Roma, Teatro dal Verme di Milano, Teatro degli Arcimboldi, Teatro di Bastia (Corsica), Teatro Olimpico di Vicenza, Teatro C.Abbado di Ferrara. Tra le tante ed importanti collaborazioni dei musicisti del Triskeles Saxophone Quartet piace ricordare al grande pubblico quella con Andrea Bocelli. Un bel successo ottenuto in questa stessa settimana anche a Cortona per Not(t)esotto le stelle. Appuntamento quindi con Nicola Mogavero con il sax soprano, Gehanghir Baghchighi, con il sax alto, Michele Gerardi, con il sax tenore, Tommaso Miranda con il sax baritono.

Sarannoe seguite: di Durante – Danza, danza fanciulla gentile, di Giacomo Puccini G. – Crisantemi, di Pasculli – Le api, di Rossini – Rossini per quattro, di Piazzolla – Histoire du tango,Bordel 1900, Cafè 1930, Night club 1960, Concert d’Aujord’hui – ed infine di Escaich – Tango Virtuoso

L’ingresso è libero, vige l’obbligo della mascherina a disposizione, con preregistrazione in loco dalle ore 20 posti ,disponibili all’esterno 150, mentre ,in caso di sopravvenuto maltempo il concerto si svolgerà all’interno, con cinquanta posti ed accesso secondo ordine temporale di registrazione. Aperto dalle 19,30 anche il ristorante del Castello con pizzeria e taglieri.