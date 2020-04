TSD continua le dirette televisive, due volte al giorno, dalla Cappella della Madonna del Conforto

Nella continuità dell’emergenza sanitaria ancora in corso, legata al covid 19, l’emittente diocesana TSD (canale 85 – streaming www.tsdtv.it/live), così come avvenuto durante il periodo Quaresimale, da domani giovedì 23 aprile prosegue la messa in onda in diretta di celebrazioni eucaristiche dalla Cappella della Madonna del Conforto con queste modalità:

ore 7.00 Santa Messa con omelia;

ore 17.15 Lectio Divina, recita del Rosario e, a seguire, Santa Messa animata, a turno, dai Canonici del Capitolo Cattedrale.

Purtroppo, domenica 19 aprile u.s., la S. Messa, celebrata alle 18 dal vicario generale mons. Fabrizio Vantini, non è andata in onda sul canale 85 di TSD a causa di alcuni problemi tecnici, prontamente risolti grazie alla generosità del personale, che si è fatto carico delle difficoltà.

Alle ore 17 della stessa domenica, l’emittente era impegnata a Sansepolcro, a richiesta delle Autorità di quel territorio.