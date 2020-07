Turismo, Arezzo miglior dato in Toscana con + 81,1%. Apa: “promozione e buona strategia amministrativa”

“Basterebbe evidenziare un solo dato per dimostrare quanto la promozione e la strategia comunicativa messe in atto negli ultimi cinque anni, dall’amministrazione comunale e dalla Fondazione Arezzo In Tour, hanno fatto volare Arezzo, letteralmente in orbita. Dal 2014 al 2019 Arezzo è stato il Comune capoluogo che è cresciuto di più, in Toscana, negli arrivi turistici: + 81,1%. La variazione degli arrivi, infatti, nello stesso periodo di riferimento, è stata +89,6%, l’aumento di presenze + 83,9%. E quelle nell’extra alberghiero +224%. Nel 2019, la Regione ha abilitato l’invio delle statistiche anche alle locazioni: ebbene, ad Arezzo le presenze sono state 509.829 (la Regione riporta 466.319, locazioni escluse). Abbiamo staccato anche Pistoia, che nonostante sia stata Capitale della cultura nel 2017, tra il 2014 e il 2019 è cresciuta, in percentuale, in termini di arrivi turistici del 40,7%, praticamente la metà di Arezzo. Quindi, bando alle chiacchiere. A parlare sono i numeri: si tratta di dati Istat Regione Toscana.

E non è finita qui. La crescita per Arezzo è stata costante. Insomma, l’aumento dei turisti non c’è stato solo per la Città del Natale, anzi è stato a due cifre tutti i mesi, con il dato dell’estate quasi raddoppiato in cinque anni: ad agosto 2019 si è registrato +72%. Dal 2014 al 2019 sono state aperte 370 nuove strutture ricettive, con un aumento di 2437 posti letto.

Una dimostrazione più palese di come la promozione, social e comunicativa, della città, a livello nazionale e internazionale, abbia fatto centro. Piange il cuore a vedere come la pandemia ha mortificato questo slancio di Arezzo.

La consapevolezza, comunque, che la nostra città ha tutte le carte in regola per vincere sul turismo, e lo abbia già dimostrato, fa sperare in una rapida ripresa. L’Amministrazione comunale ha già fatto il possibile. Adesso tocca al Governo, che dalle promesse si passi ai fatti. Il turismo è una componente essenziale dell’economia aretina e del nostro Paese. Lungimiranza e capacità amministrative lo dimostrano “.

Nota di Jacopo Apa

Capogruppo FI in Consiglio comunale Arezzo – Coordinatore comunale FI Arezzo