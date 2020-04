“Tutti negativi i 130 tamponi della Casa Pia. Si conferma la situazione già nota, i tre positivi”. Comunicazione della Asl

I circa 130 tamponi effettuati nei giorni passati a operatori e ospiti della “Fossombroni” di Arezzo sono tutti negativi – lo comunica con una nota la Asl.

La procedura degli esami è terminata in nottata e subito i risultati sono stati comunicati alla Direzione della Zona Distretto.

Si conferma quindi la situazione nota: i due operatori positivi sono in isolamento al domicilio e l’ospite asintomatico Covid positivo è in isolamento nel modulo delle Cure Intermedie della Fossombroni, in carico della ASL.