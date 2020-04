Tutti negativi i tamponi effettuati nella Rsa di Terranuova. La notizia dal sindaco

Il Sindaco: “Un’ottima notizia, manteniamo alto il livello di attenzione”

“Due parole che oggi sono quelle che in assoluto fanno più piacere: ‘Tutti negativi’, ecco il referto dei tamponi fatti ai nostri nonni, alle nostre nonne della RSA e agli operatori”. Così il Sindaco, Sergio Chienni dà notizia della negatività al Covid-19 dei rilievi effettuati sugli ospiti e sul personale.

“La RSA è un luogo delicato, dove erano state e sono prese tutte le accortezze, ma sappiamo bene che a volte anche fare il massimo non basta. Per prevenire come Amministrazione siamo intervenuti fin dall’inizio per dare i DPI di protezione. E con L1, la cooperativa che ha in concessione la gestione della struttura -ha aggiunto il Sindaco – avevamo già studiato spazi ad hoc e misure per fronteggiare eventuali positività. Invece questi risultati ci fanno tirare un bel sospiro di sollievo”.

“Grazie agli operatori per l’accortezza e la diligenza con cui stanno lavorando. Sappiamo che va mantenuto alto il livello di attenzione perché pur operando al meglio non vi è mai la certezza assoluta di evitare contagi, ma intanto gioiamo di questo primo riscontro. Un abbraccio grande da tutta la comunità terranuovese ai nostri nonni e a chi ci lavora” ha concluso il Sindaco.